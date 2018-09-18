Rusya açıkladı: kaybolan uçağımızı Suriye düşürdü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirildi. Sonrasında Savunma Bakanlığı, düşen uçağın Esed rejimi tarafından 'yanlışlıkla' vurulduğunu açıkladı. Rusya, "İsrail'in sorumsuz davranışı nedeniyle 15 askerimiz öldü. İsrail'in bu saldırısına cevap verme hakkını saklı tutuyoruz. Rusya, nerede ve ne zaman cevap vereceğine karar verecektir" ifadelerini kullandı.

LAZKİYE'YE İSRAİL SALDIRISI



Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu uçaktaki Rus askerlerinin akıbetine ilişkin henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bilgisi de paylaşıldı.

ABD: SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DÜŞÜRMÜŞ OLABİLİR



Reuters'a açıklama yapan ABD'li bir yetkili de, uçağın Suriye hükümetinin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğüne inandıklarını söyledi.