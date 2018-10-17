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Rusya'dan Kırım açıklaması: "Bu bir terör saldırısıdır"

Kırım'da bir okulda patlama meydana geldi. Rusya ölü ve yaralıların olduğu patlamanın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:47
Rusya'dan Kırım açıklaması: "Bu bir terör saldırısıdır"

Kırım'da Kerç kentindeki bir okulda patlama meydana geldi. Patlama sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

"Bu bir terör saldırısı"

Rusya Ulusal Anti-Terör ekipleri, şu an için tam olarak belirlenemeyen bir patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu olayın meydana geldiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik güçlerini patlamanın nedeninin ortaya çıkarılması için görevlendirdi. Rusya, patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:47
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