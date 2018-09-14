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Rusya açıkladı! Artık adı anılmayacak

Rusya Ortodoks Kilisesi Meclisi, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını tanımaya yönelik girişimi sebebiyle, Fener Rum Patrikhanesi'nin ibadetlerde anılmaması kararını aldı

14 Eylül 2018 Cuma 21:41
Rusya açıkladı! Artık adı anılmayacak

"Rus Ortodoks Kilisesi'nin Dış İlişkiler Bölümü Başkanı İlarion Volokolamskiy, meclis (Sinod) toplantısı sonrasında alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Patrik Bartholomeos'un Kiev'e iki temsilci gönderme kararı aldığını anımsatan Volokolamskiy, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Ortodoks kiliselerinin bağımsızlığını tanıma yönünde hazırlık yaptığını kaydetti.

Volokolamskiy, "Meclis, Rus Ortodoks kiliselerinde ibadet esnasında Fener Rum Patrikhanesi’nin isminin anılmaması kararı aldı." dedi.

"SADECE İBADETLERDE ANMAYI KESİYORUZ"

 Buna karşılık Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi ile hukuki ilişkisini kesmeyeceğini bildiren Volokolamskiy, "Biz Fener Rum Patrikhanesi'ni sadece ibadetlerde anmayı kesiyoruz." dedi.
 
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nin, Moskova'nın izni olmadan tüm devletlere bağımsız kilise oluşturma hakkı verme yönünde karar aldığını aktararak, "Bu kararı göz önüne alacak olursak ilk sırada Ukrayna'nın yerli kilise oluşturma hakkı olabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
 
Moskova Patriği Kirill ise yaptığı açıklamada, Rum Fener Patriği Bartholomeos ile görüşmesini "kardeşler arasındaki görüşme" olarak nitelendirerek, "Dünya çok hızlı değişiyor ve hiçbir kilise başka bir Ortodoks kilisesinin pozisyonu ile çelişen kararlar veremez." ifadesini kullanmıştı.
 
Ukrayna'da bazı din adamları, Moskova kiliselerine karşılık, Kiev Patrikhanesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi ve Ukrayna Bağımsız (Otosefal) Ortodoks Kilisesi'ni kurduklarını ilan etmişlerdi.
 
Ancak, Ortodoksluk mezhebinde bu yapılanmanın geçerli olabilmesi için bu kiliselerin, Fener Rum Patrikhanesi ya da diğer patrikhanelerin yarısı tarafından tanınması kuralı bulunuyor.
 
Halkın büyük çoğunluğunun Ortodoks mezhebine mensup olduğu Ukrayna'da, kiliselerin bir kısmı Moskova Patrikhanesi'nin, bir kısmı da Kiev Patrikhanesi'nin kontrolünde bulunuyor. Bazı kiliseler de Ukrayna Bağımsız Ortodoks Kilisesi'ne ait.
 
Batı yanlısı Ukrayna yönetimi günümüzde Rus Patrikhanesi'nden bağımsız kiliselerden yana tavır sergiliyor.
 
Poroşenko yönetimi, bağımsız kilise hakkının sağlanması ile Ukrayna'da kiliselerde birliğin sağlanacağı ve Ukrayna'nın Rusya'nın siyasi etkisinden kurtulacağını savunuyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 21:41
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