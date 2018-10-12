Rusya açıkladı: 2 Rus Türkiye'de tutuklandı!

Türkiye'deki Rusya Başkonsolosluğu, 2 Rus vatandaşının Türk polisi tarafından tutuklandığını doğruladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "göç ve lojistik komitesi Türkiye sorumlusu" ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde göç ve lojistik komitesi Türkiye sorumlusu "Abu Jafer" kod adlı zanlıyla irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında Abu Jafer'in kardeşleri ve akrabalarının da bulunduğu Rusya uyruklu Rashid Enıkeev ve Elena Rakhmanova, Suriyeli Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel ve Minah Mohammed Al Ali ile Mısırlı Neda Ahmed M. gözaltına alındı.