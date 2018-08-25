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Rusya'dan açıklama: ABD devam ederse ekonomik savaş çıkabilir

Rus siyasetçi Leonid Slutskiy, Rusya'nın ABD'nin yaptırımlarının ilk etabını, savunma sanayi sektörü için tehdit olarak görmediğini, bununla birlikte ikinci etabın ikili ilişkilerin dondurulmasına ve hatta ticaret savaşına yol açabileceğini belirtti.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:44
Rusya'dan açıklama: ABD devam ederse ekonomik savaş çıkabilir

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin Rusya'nın Salisbury olayında kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Moskova'ya uyguladığı yeni yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Slutskiy, "Rus uzmanlar yaptırımlarının ilk etabını Rusya'nın savunma sanayi sektörünü kritik derecede etkileyecek tehdit olarak görmüyor, zira biz uzun süredir ithal ürünler yerine yerli ürünlerin kullanılması üzerinde çalışıyoruz. Fakat ikinci etabın uygulanması, ilişkilerin fiilen dondurulması ve hatta ticaret savaşı anlamına gelecek. Bizim karşı adımlarımızın zamanında atılacağından aynı şekilde ve uygun yanıt verileceğinden eminim" diye konuştu.

İNSANİ YARDIM, GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ HARİÇ HER TÜRLÜ DESTEK KESİLİYOR

Yeni yaptırım paketinde Rusya'ya insani yardım, gıda ve tarım ürünlerinin dışında Rusya'ya her türlü desteğin kesilmesi öngörülüyor.

DEVLET KURUMLARI RUSYA'YA KREDİ VE MALİ YARDIMI DURDURACAK

Bakanlığın açıklamasına göre 27 Ağustos tarihli yaptırımlar ayrıca Silah İhracatı Kontrol Yasası çerçevesinde Rusya'ya silah satışıyla ilgili anlaşmalarının finansmanının kesilmesini öngörüyor.

Yeni yaptırım paketine göre ABD devlet kurumları, Rusya'ya kredi vermeyi ve mali yardım sağlamayı durduracak, ABD İhracat-İthalat Bankası (Export-Import Bank of The United States) de dahil olmak üzere ABD'nin herhangi bir devlet departmanı ya da kurumu Rusya'ya kredi, kredi teminatı ve mali yardım sağlamayı reddedecek.

SAVUNMA AMAÇLI HER TÜR ÜRÜNÜN SATIŞINA YASAK

ABD'nin yeni yaptırım paketinde ayrıca Silah İhracatı Kontrol Yasası çerçevesinde Rusya'ya savunma amaçlı her türlü ürünün satışına, savunma alanında hizmetlere, proje ve inşaat hizmetlerine, ayrıca ABD Silahlar Listesi'nde yer alan her türlü ürünün satışına son verilmesini öngörüyor.

ULUSAL ÇIKARLAR GEREKTİĞİNDE YAPTIRIMLARDAN KISMEN VAZGEÇİLECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı, ulusal güvenlik çıkarları bakımından, yaptırımların, uzay ve ticari amaçlı uzay çalışmalarında devlet işbirliğini desteklemek amacıyla lisans verilmesinde geçerliliğinin kaldırılmasını, bu tür lisansların her somut olay bazında ve Rusya'ya yönelik ihracat lisanslama politikasına uygun olarak verilmesi gerektiğini kararlaştırdı.

Yaptırımlar, ulusal güvenlik bakımından hassas olan ve denetim listesinde belirlenen ürün ve teknolojilerin Rusya'ya ihracatını da etkilemiş olacak.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:44
  1. Rusya
  2. ABD
  3. ekonomi savaşı

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