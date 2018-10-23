Rusya ABD'yi uyardı!

Kremlin, nükleer silah anlaşmasından çekilme niyetini duyuran ABD ve Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Washington tarafının çekilmeyi düşündüğü nükleer silah anlaşmasının zayıf noktaları olduğunu, ABD'nin anlaşma konusunda pozisyonunun tehlikeli olduğu ve ABD tarafının yeni bir öneri sunmadan anlaşmadan çekilme niyetini açıklamasının Rusya tarafından olumlu karşılanmadığı belirtildi.

Kremlin, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, Suudi Kraliyet Ailesi'nin Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili bir ilişkisi olmadığının kendilerine resmi olarak iletildiğini açıkladı.