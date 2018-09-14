Rusya ABD'ye rest çekti! Türkiye ile...
Alman mevkidaşı Maas'la görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Rusya, Türkiye ve İran, İdlib'de, ABD liderliğindeki koalisyonun Rakka'da davrandığı gibi hareket etmeyecek" dedi.14 Eylül 2018 Cuma 15:51
Almanya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Heiko Maas'la bir araya geldi.
Başkent Berlin'de konuşan Lavrov, İdlib'de insani koridorlar açılacağını söyledi.
TÜRKİYE VE İRAN'LA HAREKET EDİLECEK
Yerel unsurlarla anlaşmak için teşvik edeceklerini belirten Rus bakan, "Rusya, Türkiye ve İran, İdlib'de, ABD liderliğindeki koalisyonun Rakka'da davrandığı gibi hareket etmeyecek. Rakka'da insani koridorlar kurulmamıştı" dedi.
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