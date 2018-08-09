Rusya ABD'ye fena patladı! 'Kesinlikle kabul edilemez'

ABD-Rusya hattında yeni yaptırım gerginliği var.

Washington yönetiminin İngiltere'de eski bir ajanı öldürmek için sinir gazı kullanmak suçlamasıyla açıkladığı yeni yaptırımlara, Rusya bugün tepki gösterdi.

Suçlamaları reddeden Kremlin, "Yeni yaptırımlar kesin olarak kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı" dedi.

Moskova ayrıca, "Washington uluslararası arenada öngörülemez bir aktör. ABD'nin önlemleri hakkında daha fazla bilgi olmadan Rusya'nın karşı tepkilerini konuşmak erken" açıklamasını yaptı.

İngiltere'de yaşayan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı, geçtiğimiz aylarda Rus yapımı Noviçok sinir gazı saldırısına maruz kalmıştı. Komaya giren baba-kız hayata tutunmayı başarırken, Londra yönetimi, Avrupa Birliği ve ABD olaydan Moskova yönetimini sorumlu tutuyor.