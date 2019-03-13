MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin Taliban ile barış görüşmelerine ilişkin, "Rusya, ABD'nin Taliban ile anlaşmasını istiyor. Fakat şimdilik kesin bir anlaşma hakkında konuşmak için erken." dedi.

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye göre, Kabulov, Afganistan sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabulov, ilerleyen zamanlarda ABD'li yetkililerle Afganistan sorununu görüşeceğini belirterek, Rusya'nın Taliban ile görüşmeler planlamadığını söyledi.

ABD'nin Taliban ile barış görüşmeleri yaptığını hatırlatan Kabulov, "Rusya, ABD'nin Taliban ile anlaşmasını istiyor. Fakat şimdilik kesin bir anlaşma hakkında konuşmak için erken." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında 16 gündür Katar'da devam eden barış görüşmeleri dün sona erdi.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beşinci kez gerçekleşen Taliban ile barış görüşmelerinde yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve Afganistan topraklarında başka grupların tehdit oluşturmaması konularında uzlaşmaya varıldığını ifade etmişti.

- Taliban ile barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda birçok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu.

Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.



