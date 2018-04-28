Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya ABD'nin en güçlü silahını esir aldı!

ABD'nin Nisan başında Suriye'deki Esed güçlerine yönelik düzenlediği operasyonda kullanılan Tomahawk füzelerinden biri infilak etmemiş olması üzerine Rus makamlar harekete geçti. Uzmanlar 'esir' olarak tanımladığı füzenin savunma mekanizmasını araştıracaklarını ve imha yöntemi geliştireceklerini açıkladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:31
Rusya ABD'nin en güçlü silahını esir aldı!

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri füzeli saldırıda ele geçirilen füze parçalarının arasında arızalandığı için hedefine ulaşamayan bir Tomahawk füzesini incelemeye alıyor.

'İMHA ETMEYİ ÖĞRENECEĞİZ'

Popular Mechanics uzmanları, ele geçirilen füzelerin gerçek değerinin, Moskova'nın rakibinin silahını inceleyerek onu imha etmeyi öğrenmesinden ibaret olduğunu ifade etti.
Ele geçirilen füzelerin ‘deney tavşanları' olarak kullanılacağı belirtilen haberde, öncelikle deneme standında füzenin hedefe kilitlenme sistemlerinin komutlarının incelendiğini ve bunun ‘esir füzenin' uzun ölümünün sadece başlangıcı olabileceği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:31
  1. abd
  2. rusya
  3. Tomahawk füzesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini olacak
    1. ALTAY tankı yerli sanayinin vitrini..
    2. Abdullah Gül açıkladı: Aday olmayacağım
    3. Abdullah Gül 'ben yokum' dedikten..
    4. General Mobile ‘AndroId European Hero’..
    5. Afganistan'da bombalı saldırı!
    6. Somali'de intihar bombacısı, 3 askeri..
    7. Husiler Suudi Arabistan'a füze attı!
    8. Kato Dağı eteklerinde uçurtma şenliği..
    9. Erdoğan: CHP demek tezek demektir!
    10. Kemal Kılıçdaroğlu: İl başkanları boş..
    11. Göztepe Başkanı Demba Ba hakkında..
    12. 'Barışma' cinayetine 10 yıl 6 ay hapis..
    13. Türkiye’de üretip dünyaya satıyor
    14. Mosturoğlu: Hakem Beşiktaşlıları..
    15. Fenerbahçe Derneği'nin borcu açıklandı
    16. Trump'tan Dünya Kupası tehdidi!
    17. İşte siyasi partilerin 'aday adaylığı'..
    18. Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
    19. Fenerbahçe'de tarihi kare (VİDEO)
    20. Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu..
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül iddiası!
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap
    Başbakan'dan Karamollaoğlu'nun "devleti bize teslim edin" sözlerine cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Nakiti tükettim Enes, yardım et!'
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum