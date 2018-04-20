Rusya: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor!

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu ve Washington'un NATO'nun kolektif görüşünü dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Moskova'da Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Mitchell'in sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.