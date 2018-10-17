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Rusya: ABD tehlikeli bir oyun oynuyor!

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, ABD'nin, Kürt müttefikleriyle Suriye'nin kuzeydoğusunda "devlet benzeri" bir yapı kurmaya çalıştığını belirterek, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor." açıklamasında bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:18
Rusya: ABD tehlikeli bir oyun oynuyor!

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun endişe yaratmaya devam ettiğini vurgulayan Zaharova, "ABD’nin, Kürt müttefikleriyle bu bölgede devlet benzeri bir yapı kurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Bu tür girişimlerin etkili olmadığını ve yerli nüfus nezdinde tepkilere neden olduğuna işaret eden Zaharova, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce Fransız yayın kuruluşlarına verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'de Kürtleri kullandığını belirterek, "ABD, Suriye'de 'Kürdistan' projesiyle tehlikeli bir oyun oynuyor." demişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:18
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