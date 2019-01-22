Rusya ABD-Taliban görüşmelerine karşı temkinli

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya’nın, ABD’nin Taliban örgütü ile görüşmelere başlamasını olumlu karşılasalar da "temkinli" baktıklarını bildirdi.

Kabulov, Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Afganistan meselesi ile ilgili ABD ve Taliban arasındaki görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taliban’ın görüşmelerdeki en temel şartının Afganistan’dan yabancı güçlerin çıkarılması olduğunu anımsatan Kabulov, “Görüşmelerin aktif hale gelmesine olumlu bakıyoruz. Eğer Amerikalılar Taliban ile temel konularda ciddi olarak görüşmeye hazırlarsa, ki bu temel konu Taliban için yabancı güçlerin çekilmesidir, o zaman bu olumlu bir eğilimdir fakat bu konuda yol boyunca çok fazla iniş çıkış vardı. Bu yüzden tüm bu mesajlara karşı temkinliyiz.” ifadelerini kullandı.

Afganistan’da barışın sağlanması amacıyla Taliban ile ABD arasında Katar’ın başkenti Doha’da dün bir görüşme gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Geçen yıl Rusya’nın başkenti Moskova’da Afgan yönetimi, Taliban örgütü ve bölge ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla Rusya’nın ev sahipliğinde Afganistan görüşmeleri yapılmıştı.