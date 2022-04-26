Rusya aba altından sopa gösterdi: Nükleer savaş tehlikesi küçümsenmemeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanıyor

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin devreye girmesiyle savaşı sona erdirmek için iki ülke arasında başlatılan barış görüşmeleri devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

3. Dünya Savaşı uyarısı

Rus medyasına konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı dikkat çekici açıklamalarda, Ukrayna ile savaşı sonlandırmak için yapılan müzakerelerin devam ettiğini ifade ederken, 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin hala çok tehlikeli boyutta olduğuna dikkat çekti.

Lavrov, "Yükselen tansiyon 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimalini artıyor. Ortada gerçekten ciddi bir tehlike var. Bunu göz artı etmemiz mümkün değil." dedi.

"İyi niyetin bir sınırı var. Karşılıklı bir adım atılmazsa müzakereler ilerlemez" şeklinde ifadeler kullanan Lavrov, Kiev cephesine mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Lavrov, Ukrayna savaşının bir anlaşmayla bitebileceğini fakat bunun sahadaki askeri duruma bağlı olduğunu dile getirdi.

Rus diplomat; Ukrayna tarafına tekrardan seslenerek 'Müzakere yapıyormuş' gibi davranmayı bırakmasını ve somut adımlar atmasını talep etti.

"Ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz"

Öte yandan, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy Rus basınına Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın insani koridor çabalarını baltaladığını savunan Polyanskiy, "Ukrayna insani koridorlar açma çabalarımızı baltalıyor, bu nedenle ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bu ancak Ukrayna güçlerinin yine bir araya gelip Bucha örneğinde olduğu gibi daha fazla provokasyon gerçekleştirmesine fırsat oluşturur. Bu ateşkes için şu anda herhangi bir gerekçe görmüyorum" dedi.

Ukrayna'nın Rusya aleyhinde asılsız suçlamalarla provokasyon hazırlığında bulunduğunu fakat kendilerinin buna karşın BM'yi bilgilendirdiklerini ifade eden Polyanskiy, "Durum çok endişe verici. Savunma Bakanlığımız, Kiev rejiminin ABD'nin desteğiyle Rus Silahlı Kuvvetlerini kimyasal, biyolojik ve taktik nükleer silah kullanmakla suçlamak için kademeli olarak provokasyonlar hazırladığına dair verileri toplamaya devam ediyor. Rusya, Kiev tarafından hazırlanması amaçlanan provokasyonlara dair raporları BM'nin dolaşımına soktu" dedi.

"Batı medyası, Rusya'nın Buça vakasında dahli bulunmadığını itiraf etmeye başladı"

Batı medyasında çıkan haberlere göre Rus ordusunun Bucha kentinde sivil ölümlerden sorumlu olamayacağını savunan Polanskiy, "Batılı medya kuruluşlarında kısa süre önce yer verilen bazı haberler, Rus ordusunun Bucha vakasına katılmış olamayacağını kanıtlıyor. Özellikle hafta sonu Guardian'da yer alan yazıya dikkat çekmek isterim. Yazıda sivillerin tüfekle değil, topçu atışları sonucunda olduğunu teyit ediyor. Yazıda insanların misket bombası ve metal parçacıklarla donatılmış top mermileriyle öldürüldüğüne dair bilgi de yer alıyor. Bu durum Bucha'daki iki iddiayı çürütüyor. Birincisi insanların vurulduğu iddiası, ikincisi bunu Rus ordusunun yaptığını. Rus ordusunun Bucha'da bulunduğunu anlamak için askeri uzman olmaya gerek yok. Rus ordusu bulunduğu şehri bombalamaz" ifadelerini kullandı.