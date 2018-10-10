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Rusya 4 ülkeye çağrı yaptı: Görüşelim

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin dinmesi için Çin, Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'ye çağrı yaparak 5'li görüşme teklifinde bulundu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:07
Rusya 4 ülkeye çağrı yaptı: Görüşelim

Rus Dışişleri'ne göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Çinli ve Kuzey Koreli mevkidaşları Kun Sjuanju ve Tsoy Son Hi ile bir araya geldi.

Kore Yarımadası'ndaki durumu istişare eden taraflar, BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang'a yönelik yaptırımları gözden geçirmesini ve bölgede çözüm için Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile ABD ve Güney Kore'nin katılacağı 5'li görüşme yapılmasını önerdi.

Taraflar kabul etti

Açıklamada, "Taraflar, ihtilafların ortadan kaldırılması ve durumun normale döndürülmesi amacıyla Kuzey Kore ve ABD ile Kuzey Kore ve Güney Kore arasında görüşmeler yapılmasını destekledi" dendi.

Açıklamaya göre Kore Yarımadası'ndaki sorunların çözümü için diplomatik metotların alternatifi olmadığını da kaydeden Rusya, Çin ve Kuzey Kore dışişleri bakan yardımcıları, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan temizlenmesi ve bölgede barış mekanizması kurulmasında hemfikir olduklarını vurguladı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 13:07
  1. Rusya
  2. Güney Kore
  3. Kuzey Kore
  4. ABd
  5. Çin

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