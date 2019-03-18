Rusya 20 savaş gemisini ve denizaltısını Kırım’a gönderiyor

Rusya’nın Güney Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov, Rusya’nın Kırım’daki askeri gücünü arttırmaya devam ettiğini söyledi.

Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov, Kırım’ın Rusya’ya katılımının 5. yılıyla ilgili basın bilgilendirmesinde 2014 yılında 15 gemi ve denizaltının Kırım’daki askeri birliğe gönderildiğini son 5 yılda 2 gemi daha gönderildiğini söyledi. Dvornikov, Kırım’ın S-400 hava savunma sistemleriyle korunduğunu hatırlatarak, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 13 yeni savaş gemisi ve 7 adet denizaltı göndereceklerini de ifade etti.

Rusya, 2014 yılında Kırım’ın ilhakından sonra Kırım’da yeni askerli birlik kurmuş, deniz savunması için Amiral Grogoroviç, Amiral Essen ve Amiral Makarov fırkateynlerini, Novorossiysk, Rostov-on-Don, Krasnodar, Stary Oskol, Kolpino ve Veliky Novgorod isimli denizaltılarını, Orekhovo-Zuyevo ve Vyshny Volochek isimli füze savunma sistemli gemilerini, Profesör Nikolay Mura ve Kapitan Guriev isimli römorkörlerini ve Rook ve Raptor isimli önleyici savunma teknelerini göndermişti.

Rusya, bu yıl içerisinde devriye gemisi Dmitry Rogachev ve Sergey Balk isimli römorkörü de Kırım’daki birliğe teslim etmişti. Bu gemilerin testleri hala sürdürülüyor.