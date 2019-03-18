0553 313 94 23

Rusya 20 savaş gemisini ve denizaltısını Kırım’a gönderiyor

Rusya’nın Güney Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov, Rusya’nın Kırım’daki askeri gücünü arttırmaya devam ettiğini söyledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:42
Rusya 20 savaş gemisini ve denizaltısını Kırım’a gönderiyor

Rusya’nın Güney Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov, Rusya’nın Kırım’daki askeri gücünü arttırmaya devam ettiğini söyledi.


Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov, Kırım’ın Rusya’ya katılımının 5. yılıyla ilgili basın bilgilendirmesinde 2014 yılında 15 gemi ve denizaltının Kırım’daki askeri birliğe gönderildiğini son 5 yılda 2 gemi daha gönderildiğini söyledi. Dvornikov, Kırım’ın S-400 hava savunma sistemleriyle korunduğunu hatırlatarak, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 13 yeni savaş gemisi ve 7 adet denizaltı göndereceklerini de ifade etti.


Rusya, 2014 yılında Kırım’ın ilhakından sonra Kırım’da yeni askerli birlik kurmuş, deniz savunması için Amiral Grogoroviç, Amiral Essen ve Amiral Makarov fırkateynlerini, Novorossiysk, Rostov-on-Don, Krasnodar, Stary Oskol, Kolpino ve Veliky Novgorod isimli denizaltılarını, Orekhovo-Zuyevo ve Vyshny Volochek isimli füze savunma sistemli gemilerini, Profesör Nikolay Mura ve Kapitan Guriev isimli römorkörlerini ve Rook ve Raptor isimli önleyici savunma teknelerini göndermişti.


Rusya, bu yıl içerisinde devriye gemisi Dmitry Rogachev ve Sergey Balk isimli römorkörü de Kırım’daki birliğe teslim etmişti. Bu gemilerin testleri hala sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lösemi hastası Öykü Arin’e sürpriz doğum günü
    1. Lösemi hastası Öykü Arin’e sürpriz..
    2. Manyas’ta Çanakkale şehitleri anıldı
    3. BM'den İdlib'e insani yardım
    4. 18 Mart’ta şehitler mezarları başında..
    5. Bir üst geçit de Çaydüzü Mahallesi’ne
    6. Çaldıran’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    7. Kilis’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin..
    8. Kocaispir: "Memnuniyet anketi, hizmet..
    9. ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı:..
    10. Hokey maçı öncesinde şehitleri..
    11. Direksiyon başında fenalaşan otobüs..
    12. Zihni Şahin: “Atakum, turizmin merkezi..
    13. Çanakkale Şehitleri Aliağa’da anıldı
    14. 150 TL ve 6 paket sigarası için..
    15. Mutlu Akü'den doğru akü seçimine..
    16. Hastaya paletli ambulans yetişti
    17. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    18. "Amasya AK Parti döneminde büyük bir..
    19. Cem Parlak seçim temposunu arttırdı
    20. Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    21. Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı..
    22. Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü
    23. Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük..
    24. Milletvekili Fendoğlu’dan şehit..
    25. Van oy kullanma saatleri 2019 Van..
    26. İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için..
    27. Şehit amcasının kabri başında İstiklal..
    28. Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi..
    29. İmanla cepheye koştular, geri dönmediler
    30. Gazinocuyu öldüren sanığa müebbet hapis
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!