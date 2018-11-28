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Rusya, gözaltındaki 15 Ukrayna askerini tutukladı

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde gözaltına alınan 24 askerden 15'i tutuklandı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:18
Rusya, gözaltındaki 15 Ukrayna askerini tutukladı

Ria ajansının haberine göre, Kırım'daki Rus mahkemesi, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle, yaralı olan 3 askeri personel için daha 2 aylık tutuklama kararı verdi.

Diğer askeri personelin yargılaması ise devam ediyor.

Rusya 24 Ukrayna askerini gözaltına almıştı

Dün mahkeme, 24 askeri personelden 12'sinin 2 aylığına tutuklanmasına karar vermişti.

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 13:18
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