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Rüşvetle suçlanan İngiliz vatandaşı Hindistan'a iade edildi

Askeri helikopter ihalesi için Hint yetkililere rüşvet verdiği ileri sürülen İngiliz vatandaşı Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yargılanmak üzere Hindistan'a iade edildi

04 Aralık 2018 Salı 23:22
Rüşvetle suçlanan İngiliz vatandaşı Hindistan'a iade edildi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan, askeri helikopter ihalesinde Hint yetkililere rüşvet verdiği iddia edilen bir İngiliz vatandaşını, suçluların iadesi anlaşması kapsamında yargılamak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirdiğini açıkladı.

Hindistan Federal Soruşturma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 670 milyon dolar bedelli ihaleyi kazanmak için İtalyan savunma şirketi Finmeccanica adına yetkililere rüşvet dağıttığı öne sürülen Christian James Michel adlı İngiliz vatandaşının Dubai'den Hindistan'a getirildiği belirtildi.

12 adet personel taşıyıcı helikopter alımı için 2014 yılında açılan ihaleyi İtalyanın Finmeccanica adlı şirketi kazanmıştı.

İhale, rüşvet iddiaları nedeniyle iptal edilmişti.

Başsavcılık 2016 yılında yayımladığı iddianamede, Michel'i, Finmeccanica'nın İngiltere'deki bağlı kuruluşu üzerinden yetkililere para transfer ettiğini ileri sürmüştü.

Michel geçen yıl Dubai'de gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:22
  1. BAE
  2. Finmeccanica
  3. Hindistan
  4. ihale
  5. rüşvet

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