Tekirdağ'da rüşvetçi astsubay tutuklandı
Tekirdağ'da bir uzman çavuştan rüşvet aldığı öne sürülen astsubay tutuklanarak cezaevine gönderildi.01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:45
Tekirdağ'da bir uzman çavuştan rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan astsubay tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Uzman Çavuş S.D. "uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçundan hakkında soruşturma başlatıldığını anlattığı Astsubay O.Ç'nin "para karşılığı kendisini bu işten kurtarabileceğini" söylediği iddiasıyla şikayette bulundu.
Polis takibe aldı
Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, S.D'nin, Astsubay O.Ç'ye vereceği paraların seri numarasını alarak takibe başladı.
Polis ekipleri, O.Ç'yi parayı aldıktan sonra yakaladı.
Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. tutuklandı.
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