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Rüşvetçi ABD'li gardiyandan itiraf: Rıza Sarraf'tan...

Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan Victor Casado'nun daha önce ''rüşvet almadığı'' yönündeki ifadesinini değiştirerek hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtildi

07 Ağustos 2018 Salı 22:20
Rüşvetçi ABD'li gardiyandan itiraf: Rıza Sarraf'tan...

ABD'de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan Victor Casado'nun daha önce ''rüşvet almadığı'' yönündeki ifadesinini değiştirerek ''itirafçı'' olacağı bildirildi.

Bugün hakim karşısına çıkacak Casado'nun duruşması New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman'ın talebi üzerine ertelendi.

Berman, davanın yargıcı Richard Sullivan'dan gardiyan Casado'nun daha önce ''rüşvet almadığı'' yönündeki ifadesinini değiştirme kararı aldığı gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesi istedi.

Başsavcı Berman, Gardiyan Casado'nun suçunu itiraf edeceği duruşmanın 24 Ağustos ya da 3 Eylül'den sonraki bir tarihte yapılması talebinde bulundu.

Rıza Sarraf, geçen yıl duruşmalar sırasında tutuklu bulunduğu cezaevindeki bir gardiyana, cep telefonu ve alkol karşılığında Türk avukatı vasıtasıyla, yaklaşık 45 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etmişti.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlar atfedilen Sarraf, Mart 2016'da ABD'de tutuklanmıştı. Davanın başlamasına kısa bir süre kala ise Sarraf kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 22:20
  1. ABD
  2. Rıza Sarraf
  3. rüşvet
  4. Başsavcı Berman
  5. Gardiyan Casado

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