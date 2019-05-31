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Rüşvet iddiasında 2 memur adli kontrolle serbest

Adana’nın Kozan ilçesinde rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan orman işletme müdürlüğünde görevli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:58
Rüşvet iddiasında 2 memur adli kontrolle serbest

Adana’nın Kozan ilçesinde rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan orman işletme müdürlüğünde görevli 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kozan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli İmamoğlu ilçesi bölge şefi E.Iişletmede ihale alan müteahhit T.D.’den iddiaya göre yüzde 10 komisyon istediği ve Orman Muhafaza memuru E.K.’nın da müteahhit T.D.’den rüşvet aldıkları iddiası ile emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Kozan Adliyesinde ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:58
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