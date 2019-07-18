Rüşvet almak için öğrencinin çantasına uyuşturucu koyan polislere suçüstü Rusya’da rüşvet almak için 16 yaşındaki öğrencinin çantasına uyuşturucu koyan 2 polis, suçüstü yakalandı.

Rusya’da rüşvet almak için 16 yaşındaki öğrencinin çantasına uyuşturucu koyan 2 polis, suçüstü yakalandı.

St. Petersburg şehrinde geçtiğimiz günlerde sokakta devriye gezen Rusya Ulusal Muhafız Birlikleri üyesi 2 polis, yolda yürüyen 16 yaşındaki 2 öğrenciyi durdurdu. Öğrencilerden birinin çantasına uyuşturucu malzeme koyan polisler, öğrenciyi uyuşturucu bulundurmakla suçladı. 16 yaşındaki çocuk polislerin talebini yerine getirerek 40 bin ruble para verdi. Polisler bununla da yetinmeyip ailesinin zengin olduğunu bildikleri çocuktan 300 bin ruble para istedi.



Ailesine haber verdi

Çocuk polislerin bu talebinden sonra babasından para alması gerektiğini söyleyip eve gitti. Öğrencinin babası, çocuğun olayı anlatmasının ardından konuyu yetkililere iletti. Bunun üzerine çocuk tekrar polislerle iletişime geçti. Polislerle buluşan çocuk polislere parayı teslim edeceği sırada operasyon yapıldı. Çocuğu tehdit eden polisler, olay yerinde kelepçelenerek gözaltına alındı. Polislerin cezaevine gönderildiği ve yargılanacağı öğrenildi.

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