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Rüsumat No:4’ün anısı yaşatılacak

Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’daki kuvvetlere silah taşıyan “Rüsumat No:4 Gemisi”nin anıtını aslına uygun şekilde yapılması için çalışma başlatıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 19:50
Rüsumat No:4’ün anısı yaşatılacak

Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’daki kuvvetlere silah taşıyan “Rüsumat No:4 Gemisi”nin anıtını aslına uygun şekilde yapılması için çalışma başlatıldı.


Kurtuluş Savaşı’nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılan ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No:4 Gemisi için çalışma başlatan heyet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret etti.


Gerçekleştirilen ziyarete İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Kültür Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürü Münevver Şener Altınok, Gazeteci Zeki Özel ve Eğitimci Hikmet Pala katıldı.



Gemi için İngiltere Kraliyet kaynaklarına başvuru yapılabilir


Geleceğin Ordu’sunu inşa ederken tarihi değerlerin tekrar ilimize döndürülerek yaşatılması gerektiğini söyleyen Başkan Güler, “Daha iyisini yapacağımız birkaç şey tespit ettik. Burada epey düzeltilecek, sıfırlanacak şeyler var. Bu konularla ilgili bilgisi olan dostlarım var, onlarla iletişim kurarak başlangıcımızı yapalım. Bu konuyla ilgili bazı kayıtların olduğunu düşünüyorum ama ulaşılamadığını görüyorum. Ama biz bunu yapabiliriz. Buna benzer bir konu daha var. Yurt dışına kaçırılan Ordu’muzun tarihi demir baltaları var. Bununla ilgili çalışmaları başlattım. Rüsumat konusunu da çok yakından takip ediyorum. Geleceğin Ordu’sunu kurarken bunlar şart. Bununla ilgili ayrı bir ekibimiz var. Bunlar görüşülerek planının yapılması gerekli. Bu gemiyle ilgili İngiltere kraliyetinin kaynaklarına da başvurma şansımız olabilir” dedi.


Komisyon üyelerinden Ordu Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürü Münevver Şener Altınok ise, “Proje ile ilgili çalışmalar yapıldı. Geminin aslına uygun inşasının yeterli olmayacağının kanaatine varıldı. 6-7 aydır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Dış İşleri Bakanlığı aracılığıyla Londra Büyükelçiliğiyle yapılan yazışmalar neticesinde bu konu hakkında bizzat görüşmeye başladık. Ordu sahilinde uygun bir yere bu geminin müze şeklinde sergilenmesini istiyoruz. Bu geminin yapılmasının maliyeti çok yüksek. Siz uygun görürseniz bu geminin nerede konuşlandırılacağının belirlenmesini arzu ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 19:50
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