"Rüştü Dede" evini müzeye çevirdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yıllarca biriktirdiği silah, tüfek, kılıç, lamba ve çömlek gibi birçok eseri evinin bir bölümünde oluşturduğu müzede sergileyen 92 yaşındaki Rüştü Çürüksulu, tarihi nitelikteki eşyalara gözü gibi bakıyor.

Merkez Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde yaşayan Hendek Kuvayi Milliye ve Mücahitler Derneği Onursal Başkanı Çürüksulu, yıllarca silah, tüfek, kılıç, lamba, çömlek, semer ve kama gibi birçok eseri topladı.

Sakarya Müzesi'ne kayıtlı tarihi nitelikteki eşyaları evinin bir bölümünde açtığı müzede sergileyen Rüştü Dede, eşyaların bakımını oğluyla titizlikle yapıyor.

Yılmaz Güney, Yılmaz Köksal, Fikret Hakan ve Fatma Girik gibi oyuncuların yer aldığı yaklaşık 20 Yeşilçam filminde de rol alan Çürüksulu'nun en büyük isteği, halka açık bir müze oluşturmak.

İnsanların müzeleri daha çok ziyaret etmesini isteyen Rüştü Dede, açmayı arzuladığı müzenin gelirlerini de ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlayacak.

- "Eşyaların hepsi kayıtlı"

Rüştü Çürüksulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllar önce Kocaeli'deki evinde sergilediği tarihi silahları Hendek'e getirdiğini söyledi.

Evinin bir bölümünü müzeye çevirdiğini aktaran Çürüksulu, "Devamlı ziyaretçiler geliyordu. Müzenin bir bölümüne camlı vitrin yaparak vitrinde sergiliyorum. Evimdeki müzede bulunan bütün eşyalar resmi olarak Sakarya Müzesi'ne kayıtlıdır. Buradaki tarihi eşyalarımızın hepsi resmi defterlerde kayıtlıdır." diye konuştu.

Müzede silah, tüfek, kılıç, çömlek, kama, semer ve lamba gibi birçok tarihi eşyanın bulunduğunu aktaran Çürüksulu, "Hendek'te açık bir müze yapmak istiyorum. Buraya daha çok insan ziyarete gelir. Müzenin gelirlerini de ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceğim." dedi.



