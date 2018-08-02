Medyum Rüstem kimdir? Medyum Rüstem Yücesan gözaltına mı alındı? 

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekipleri, vatandaşın dini duygularını istismar eden 'Medyum Rüstem Hoca' olarak tanınan Rüstem Yücesan'ı gözaltına aldı.

Dini hassasiyeti para karşılığında kullanan şarlatanlara karşı son zamanlarda operasyonlar yapılıyor. Dini değerleri kirli işlerine alet eden Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası bu defa da medyumluk yapıp vatandaşı aldatan Medyum Rüstem olarak bilinen Rüstem Yücesan’a yönelik operasyon yapıldı. Vatandaşları şikayetleri üzerine, Güvenlik Büro ekipleri, Avcılar Marmara Caddesi'ndeki büroyu bir süre takip altına aldı. Müşteri gibi randevu alan sivil görevliler, Rüstem Yücesan'ın muska yazdığını belirleyince operasyon yaptıi. 'Ünlü Spiritualist Rüstem Hoca' yazılı bürosuna düzenlenen baskında sekreteri ve bir çalışanı ile gözaltına alınan Yücesan'ın bilgisayarına ve muska yazarken kullandığı değerlendirilen dua kitaplarına el konuldu.