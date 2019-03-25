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Rüstem Keleş öğrencilerle bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:54
Rüstem Keleş öğrencilerle bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sakarya Şubesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.


SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Sakarya Şubesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Bilgi ve teknoloji çağının hızlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürdüğünü ve ilerleyen yıllarda geçmişe ait çoğu mesleğin ortadan kaybolacağını söyleyen Keleş, öğrencilere daha çok çalışmanın ve farklı düşünce perspektifleri gelişmenin öneminden bahsederek SASKİ’nin faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı. Geçmişin ibret almak için bilinmesi, okunması ve konuşulması gerektiğini vurgulayan Keleş, “Gençlikte kendimize ne katabilirsek o. İlerleyen yıllar bunun sermayesini kullanmakla geçiyor. Eğer içinde yaşadığınız dünyaya katkı sağlamak istiyorsanız; iddianız varsa; Akif’in dediği gibi Allah’a dayanacak, çalışmaya sarılacak ve hikmete ram olacaksınız. Başka bir çıkar yol yok. Allah insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan çalışana yardımcı olacağını söylüyor. Ataullah İskenderi, elindeki tarladan 100 kilo buğday elde edebilecekken çalışmayarak 70 kilo elde ettiysen kalan 30 kilonun hesabını vereceksin diyor” diye konuştu.



“Su en önemli stratejik kaynak"


Sapanca Gölü’nden aldıkları suyu Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne ulaştırmak için her metreküpüne yarım kilovat elektrik harcadıklarını belirten Keleş, “Ciddi bir enerji masrafımız var. Tek bir su kaynağına bağlı olarak bir şehir yönetilemez. Bu nedenle uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız alternatif kaynaklar vardı. Akyazı’da Ballıkaya Barajı, Pamukova’da Akçay Barajı yapılıyor. Şehrimizin kuzeyinde Çamdağı Barajı projemiz var. Biz şehrimizin 100 yıllık içmesuyu planlamasını yaptık. Gelecekteki hedefimiz bu dört su kaynağını verimli bir şekilde kullanarak şehrimizin su sıkıntısı çekmesini önlemek. Çünkü geleceğin en önemli stratejik kaynağı su. Biz bir yerel idare olarak HES’ler de inşa ediyoruz. Bunları Türkiye’de ilk biz gerçekleştirdik. Çok verimli projeler. Asli işlerimizi hiç aksatmadan daha fazla çalışarak bu işleri yaptık. SASKİ böylece saygınlık kazandı. Bu işler fiziki büyüklükle olmuyor. Farklı düşünüp öne geçerseniz siz kazanırsınız. Bu her alanda böyledir”dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:54
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