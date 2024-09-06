Rusların Türkiye'de şikayetçi olduğu ili konu belli oldu

Türkiye, Ruslar arasında popüler bir turizm merkezi olmaya devam ederken, tatil deneyimlerinden memnun kalmayan Rus turistlerin sayısı giderek artıyor.



Rusya Federasyonu FSB Sınır Teşkilatı’na göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde Türkiye’yi turizm amaçlı ziyaret eden Rus turist sayısı 1,76 milyona ulaştı.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %6’lık bir artışa işaret ediyor. Ancak, özellikle Antalya, Kemer, Belek ve Dalaman gibi ünlü tatil bölgelerinde birçok Rus turist, yüksek fiyatlar, düşük hizmet kalitesi ve genel olarak kötüleşen koşullar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade ediyor.

Rus turistler yükselen fiyatlar ve kalitedeki düşüşten şikayetçi!

Geçen yaz Antalya’da tatil yapan Moskovalı Svetlana, en büyük hayal kırıklığının aşırı yüksek fiyatlar olduğunu belirtti.

Svetlana, Türkiye’nin eskisi gibi olmadığını, her şeyin çok pahalı ve kalitenin düşük olduğunu söyledi.

Hediyelik eşyalar, yerel triko ürünleri ve süpermarketlerdeki gıda fiyatlarının astronomik seviyelere ulaştığını, bu nedenle planladıkları birçok aktiviteden vazgeçmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Seyahat acentesi Olga Shevchenko, Türkiye’deki enflasyonun turizm sektörünü olumsuz etkilediğini, turistlerin alışveriş yapmaktan ve ek harcamalardan kaçındığını belirtti.

Otel hizmet kalitelerinde düşüş iddiası!

Rus turistlerin en çok şikayet ettiği konulardan biri de otellerdeki hizmet kalitesinin düşmesi.

Tatilciler, resepsiyondaki kaba davranışlar, odaların kirli olması ve yeterli temizlik hizmeti alamamaktan yakınıyor.

Otzyv.ru platformuna yorum bırakan bir turist, beş yıldızlı bir otelde oda talebiyle ilgili yaşadığı sorunları ve resepsiyon çalışanlarının kabalığını vurguladı.

Diğer tatilciler de otel odalarının nemli, duşların kötü çalıştığını ve genel olarak otel personelinin ilgisiz olduğunu belirtti.

Yemek Kalitesindeki Düşüş

Bu yaz Türkiye’de tatil yapan Rus turistlerin bir diğer şikayet konusu ise otellerde sunulan yemeklerin kalitesi oldu.

Turistler, yemeklerin tatsız ve sınırlı olduğunu, özellikle et ve kahve gibi temel gıda maddelerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Ayrıca, otel restoranlarının klima sorunları nedeniyle rahatsız edici olduğu ve genel yemek deneyimlerinin beklentilerin çok altında kaldığını söylediler.

Plaj ve otel odalarındaki kirlilik şikayetleri

Rus turistler, Türkiye’deki plajların ve otel odalarının kirli olmasından da şikayetçi.

Bazı turistler, odalardaki hijyen sorunlarına dikkat çekerken, plajlarda yeterli temizlik yapılmadığını ve şezlongların kirli olduğunu belirtti.

Plajlarda sabah erken saatlerde bile yeterli şezlong bulunmaması, turistlerin memnuniyetsizliğini artıran bir diğer faktör oldu.

Dubinina: Türkiye fiyat-performans olarak hala cazip ama otel seçimi iyi yapılmalı

Seyahat acentesi Anastasia Dubinina, Rus turistlerin yabancı tatil seçeneklerinin sınırlı olduğunu belirtti.

Dubinina, Türkiye’nin fiyat-kalite oranı açısından hala cazip bir seçenek olduğunu ancak otel seçiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Oteller arasında büyük farklar bulunduğunu, bu nedenle uzman tavsiyesi almanın ve yorumları değerlendirmenin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye, Rus turistler için hala popüler bir destinasyon olmaya devam etse de, artan fiyatlar ve düşen hizmet kalitesi, bu destinasyona olan ilgiyi olumsuz etkileyebilir.

Turizm Ajansı