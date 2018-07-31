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Ruslar Türkiye'nin BRİCS'e üyeliğine sıcak bakıyor

Başkan Erdoğan'ın, BRICS üyelerine Türkiye'nin birliğe alınması yönünde yaptığı çağrı üye ülkelerde de olumlu karşılandı.

31 Temmuz 2018 Salı 08:10
Ruslar Türkiye'nin BRİCS'e üyeliğine sıcak bakıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da katıldığı BRICS Zirvesi'nde kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlarken; Türkiye'nin BRİCS'e dahil edilmesi gerektiğini söylemişti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu iş birliğine Türkiye'nin de dahil olmasıyla kısaltma "BRICST" olabilir.

Erdoğan'ın bu teklifi üye ülkeler tarafından olumlu karşılandı.

TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİ HEPSİ İSTİYOR

Rusya'da yayın yapan gazetelerin uzman yorumcuları konuyu değerlendirdi.

Rus Uzman Boris Dolgov, Türkiye'nin iş birliğine dahil edilmesiyle tüm üye ülkelerin elinin güçleneceğini söyledi.

PUTİN'E YAKIN İSİM DOĞRULADI

Türkiye'nin üyeliğine ilişkin bir yorum da Putin'e yakınlığıyla tanınan Rus Uzman Yaroslav Lisovolik'ten geldi.

TÜRKİYE VE ENDONEZYA...

Lisovolik, Türkiye'nin yanında Endonezya'nın da birliğe alınmasına sıcak bakıldığını söyledi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 08:10
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. BRICS Zirvesi

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