Ruslardan kritik açıklama: İran bölgeden çekildi

Rus haber ajansı TASS, Suriye'nin güneyinde yaşanan önemli gelişmeyi dünyaya duyurdu.

Muhalif unsurların İdlib'e tahliyesiyle Suriye'nin güneyinde kontrolü ele geçiren Esed rejimi ve destekçisi İran destekli güçer, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ne kadar ilerledi.

İsrail'den saldırı sinyalleri gelince Rusya devriye girdi ve İran unsurlarının geri çekilmesini teklif etti.

85 KİLOMETRE GERİYE ÇEKİLDİLER

Tel Aviv yönetimi bu teklifi reddetse de, Hizbullah milislerinin de bulunduğu İran güçleri bugün itibariyle sınır hattından çekildi. Rusya, İran milislerinin sınırın 85 kilometre uzağına konuşlandığını bildirdi.

İsrail, sınır hattındaki İran ve Hizbullah güçlerini doğrudan tehdit olarak gördüğünü daha önce birçok kez ilan etmişti. Tel Aviv yönetimi, şimdiye kadar birçok kez iç savaş ülkesi Suriye'deki İran mevzilerine füze saldırıları düzenledi.