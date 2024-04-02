Ruslardan beklenmedik Türkiye kararı! Rus basını kötü hebri verdi

Yılbaşından beri Türkiye’ye giden Rus turistlerin sayısındaki düşüşe karşın, Rusya vatnadaşlarının yurt dışı tur rezervasyonları artıyor.



Kommersant’ın haberine göre, 2024’ün ilk çeyreğinde yurt dışında tur rezervasyonu yapan Rusya vatandaşlarının oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı.



Rus turistlerin özellikle Sri Lanka, Tayland ve Küba gibi ülkelere ilgisinde artış yaşanıyor.



Rus turistlerin rağbet gösterdiği tatil ülkelerinin sayısındaki artışla birlikte, geleneksel olarak ilk sırada olan Türkiye’ye giden turistlerin oranının ise düşüşte olduğuna dikkat çekiliyor.



OneTwoTrip şirketinin verilerine göre, Antalya Rus turistlerin en fazla rağbet gösterdiği ilk 10 destinasyon listesindeki yerini kaybetti.



İstanbul’a giden Rus turistlerin payında ise yüzde 30 artış oldu.



Uzmanlar, Türkiye’ye alternatif olarak Sri Lanka, Tayland ve Küba’yı tercih eden turist sayısının arttığını belirtiyor.



Ayrıca Mauritius, Vietnam ve Endonezya da Rus turistler arasında popülerliği artan tatil ülkeleri oldu.

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