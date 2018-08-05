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Ruslar korku içinde! 3 yılda 78 ölüme neden oldu

Rusya’da son yılların en çok düşen helikopter modeli olan Mil Mi-8 felaketleri nedeniyle toplam 78 kişi öldü.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:34
Ruslar korku içinde! 3 yılda 78 ölüme neden oldu

Geçtiğimiz gün Krasnoyarsk bölgesinde düşen ve 18 kişinin ölümüne neden olan kazadan sonra ülkede Mil Mi-8 model helikopterler tartışılmaya başlandı. Mil Mi-8 üzerinde 2 Temmuz 2015 tarihinden beri başlayan kaza araştırmalarında çok az yaralı kurtulan olduğu gözlendi.

Araştırma sonucunda, helikopter düşmelerinde, helikopterlerde bulunanların çoğunun yaşamını yitirmesi Mil Mi-8 tipi helikopterlerin hizmetten kaldırılması konusunda kamuoyu baskısı oluşmuştu. Geçtiğimiz gün Krasnoyarsk bölgesinde düşen ve 18 kişinin ölümüne neden olan kazadan sonra bu tartışmalar arttı.

Ülkede yayın tapan televizyon kanallarında, gazete, radyo ve sosyal medya üzerinden Mil Mi-8 tipi Rus yapımı helikopterlerin tamamen uçuşlardan arındırılması talep ediliyor. Öte yandan Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesinde düşen ve 18 kişinin ölümüne neden olan kazadan sonra ölenlerin yakınlarına yardım yapılacağını duyurdu. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:34
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