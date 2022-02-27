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Gündem Ruslar, Kiev'i kuşattı! Tahliyeler durdu
Gündem

Ruslar, Kiev'i kuşattı! Tahliyeler durdu

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin kuşatıldığını söyleyerek artık kentten sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 23:34:00 -
Ruslar, Kiev'i kuşattı! Tahliyeler durdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Rusların başkent Kiev'e çok yakın bir mesafede olduğu belirtiliyor.

Rus saldırıları özellikle başkent Kiev'de yoğunluğunu artırmış durumda.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko’dan ise halkı tedirgin eden bir açıklama geldi.

"Sivillerin tahliyesi imkansız hale geldi"

Klitschko, "Genel olarak, şehirdeki durum şu anda kontrol altında. Tüm kritik altyapı tesisleri çalışır durumda. Toplu taşıma sistemleri çalışmıyor. Metro istasyonları insanlara sığınak görevi görüyor. Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Dışarı çıkmayın"

Başkan Klitschko, şu an kentte hiçbir Rus askerinin bulunmadığını fakat kentin kuşatıldığını söyleyerek, "Kiev kendini savunmaya devam ediyor. Başkentte Rus askeri yok. Ancak ordumuz, kolluk kuvvetlerimiz sabotaj gruplarını tespit etmeye devam ediyor. Geceleri çatışmalar yaşandı. Birkaç büyük sabotaj grubunu yok etti. Sakinlerimizin güvenliği için yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı uyguladık. Dışarıya çıkmayın" dedi.

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