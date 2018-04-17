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Ruslardan karşı hamle! Dünya alarma geçti

Koalisyon güçlerinin Suriye operasyonunun ardından gözler Rusya'nın tepkilerine çevrilmişken, Rusların siber saldırı hazırlığı içinde olduğu ve bu bağlamda dünya genelinde çok sayıda route'u (yönlendirici) hack'leyerek kamu kurumlarına, büyük şirketlerin veritabanına ve kritik önemde görülen internet servis sağlayacılarına sızmayı planladığı iddia edildi.

17 Nisan 2018 Salı 08:43
Ruslardan karşı hamle! Dünya alarma geçti

ABD ve İngiltere'de yetkililer Rusya'nın sibersaldırı hazırlığında olduğunu ve devlet kurumları ve hatta evlere kadar pek çok kritik noktaya saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Rus hacker'ların dünya genelinde milyonlarca bilgisayara girmeyi planladığı belirtilirken, router (yönlendirici), switch ve güvenlik duvarlarını aşarak sistemleri savunmasız bırakmayı planladığı kaydedildi.

Rusların sadece sistemleri çökertmek için saldırı düzenlemediğini belirten yetkililere göre uzun vadede hacker'lar sadece kişisel bilgileri çalmayı planlamıyor; aynı zamanda yakın gelecekte yapacağı saldırılar için sızdığı bilgisayarları 'zombi'ye çevirip saldırıda bu bilgisayardan da faydalanmayı öngörüyor.

Aynı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin iletimini sağlayan ağ donanımı olan router yani yönlendiriciler büyük bir güvenlik zafiyetine sahip. Daha önce yapılan çeşitli araştırmalar router'ların pek çoğunda varsayılan şifrelerin 1-2-3-4 gibi çok basit şifrelemelerden oluştuğu, bu router'ların kırılmasının çocuk oyuncağı olduğu vurgulanıyor.

İNGİLTERE SİBER SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Londra yönetimi, Rusya’yla siber savaşa hazırlanıyor. May hükümeti, Rusya’daki bilgisayar ağlarına saldırmak için 1.9 milyar sterlin kaynak ayıracak. The Sunday Times gazetesinin İngiliz istihbarat kurumlarındaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre Londra yönetimi, ülkedeki kilit öneme sahip altyapı tesislerine, özellikle de sağlık kurumlarına Rusya tarafından siber saldırı yapılmasını bekliyor.

Haberde, İngiliz istihbaratının Rusya'nın hükümet üyelerinin, parlamenterlerin ve diğer üst düzey yetkililerinin itibarını zedeleyebilecek bilgileri internete sızdırabileceğinden şüphelendiği de ifade edildi. İstihbaratın bu konuda Başbakan Teresa May'e bilgi verdiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 08:43
  1. saldırı
  2. rusya
  3. siber
  4. ABD

YORUM YAZ

  • cemcem9 sa önce
    peki bu saldırıların uluslararası hukukta cezasuı yokmu
  • AnkaralıAnkaralı10 sa önce
    Zaten bende başka birsey beklemedim bu ruslardan. Putinin g... yemedi ama şu bir gercek trump yine bir bahane bulup vuracak bunu 100%100 diye biliyorum kafir durmayacak cunku yillardir kurduklari hayalleri bosa cikacak. Ama lakin Allahin c.c. katinda da herseyin bir vakti vardir o zaman lakin yakindir. Mehdi. a.s. cikmasina az kaldi Allah insallah tez zamanda bu dagilmis yikilmis ummetinbasina gondersin insallah. Yani benim analizim zaman ahir zaman ve siyonistler durmayacak dunya duzeni bozuldu 2011 buyana 3 dunya savasi basladi ve o buyuk harpe cok az kaldi hersey bilindigi gibi degil suan zamana karsi birsi bir savas oluyor hersey tikir tikir isliyor ve zaman daraldikca durum ciddiyetini koruyor! Allah yardimcimiz olsun insallah
  • Hy-hyHy-hy10 sa önce
    Kesin ingilizlerin bir iftirası veya bir hamlesi vardır.(Ruslar masumdur demiyorum,lakin ilk hamle yetrsiz geldi).
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