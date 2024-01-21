Ruslar 'Görünmezlik pelerini' Ukrayna'da kullanmaya başladılar! herkesi hayretler içerisinde bıraktı! bölgeden gelen haberler

Rus Ordusu termal kameralara karşı üretilen "termal pelerin"i Ukrayna sahasında kullanmaya başladı.

FUARDA TANITILMIŞTI

Rusya'daki RKhBZ Askeri Akademisi'ndeki bilim adamları, termal görüntüleme kameraları tarafından görülemeyen bir pelerin geliştirdi. Pelerin, üç katmanlı özel bir malzemeden yapılmıştır ve bir askeri tamamen gizleyebilir. Pelerin, Moskova'da düzenlenen 2023 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nda tanıtılmıştı. RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, "Bir asker için bir pelerin geliştirildi ve deneysel olarak değerlendirildi, bu da izini termal görüntüleme cihazlarının veya termal görüntüleme kameralı dronların çalışmasından tamamen gizlemeyi mümkün kılıyor" diye açıklamada bulunmuştu.