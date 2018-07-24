0553 313 94 23

Ruslar endişeli: İran'dan sonra ABD'nin hedefi Rusya olacak

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’a yönelik son tehditleri değerlendiren Rus siyaset uzmanı Krutakov, Washington’un Tahran’a boyun eğdirerek Rusya’yı tamamen kuşatma altına almak istediğini belirtti.

24 Temmuz 2018 Salı 00:53
Ruslar endişeli: İran'dan sonra ABD'nin hedefi Rusya olacak

Rusya Federasyonu Hükümeti Finans Üniversitesi öğretim görevlisi Leonid Krutakov, "Dijital ekonomiyi ne kadar konuşurlarsa konuşsunlar petrol ve doğalgaz olmadan hiçbir içten yanmalı motor çalışmaz, hiçbir klima da çalışmaz çünkü elektrik de ağırlıklı olarak termal santraller tarafından üretiliyor. Petrol ve doğalgaz halen uygarlığın ve ekonominin temelini oluşturuyor" dedi.

Bugün dünyada petrol ve doğalgazı ihraç eden 3 büyük merkezin Rusya, İran ve Suudi Arabistan olduğunu belirten uzman, "Şimdi yeni küresel yapı inşa etmeye çalışan ABD politik olarak bu merkezlerden sadece birini kontrol altında tutuyor. Bu yüzden Rusya ve İran arasında gelişen ilişkiler ABD'nin hoşuna gitmiyor. İran'ın petrol yataklarını kontrol altına almak için Rusya'yı bir kenara itmek de mümkün değil. Bu yüzden onların şu anki temel amacı İran'ın direncini kırmak ve boyun eğdirmek. Bundan sonra Rusya'yı tamamen yaptırımlarla kuşatabilecek, petrol ve doğalgaz ihracatını kesmek ve küresel piyasadaki yetmeyen hacimleri İran sayesinde kapatmak mümkün hale gelecek" yorumunda bulundu. (Sputnik)

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 00:53
  1. Donald Trump
  2. Leonid Krutakov
  3. Rusya
  4. İran
  5. Suudi Arabistan
  6. Mike Pompeo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan becerirse... Hacı adaylarına müjde!
    1. Suudi Arabistan becerirse... Hacı..
    2. Kendilerini Akşener'in evine..
    3. Ruslar endişeli: İran'dan sonra..
    4. Rusya’dan ABD’ye Suriye suçlaması
    5. Diz kireçlenmesinin nedenleri nelerdir?
    6. Irak'ta sular durulmuyor! 14 kişi..
    7. Uykuda burun kanaması neden olur?
    8. Cam ocak temizliği nasıl yapılır?
    9. Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya..
    10. İp perde temizliği nasıl yapılmalıdır?
    11. İran'dan Trump'a açık uyarı: Dikkatli..
    12. Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i..
    13. Cilt lekeleri için sirke nasıl..
    14. Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    15. Öve öve bitirememişlerdi... Akşener..
    16. Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    17. Sağanak ve dolu Tekirdağ'ı vurdu!
    18. Yunanistan'da yangın faciası: Aleksis..
    19. ABD'li yüzücü Ryan Lochte'ye 14 ay ceza
    20. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa..
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    Kemalist hesaptan Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaret!
    Kemalist hesaptan Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamid Han ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaret!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Ünlü oyuncudan üzücü haber!
    Ünlü oyuncudan üzücü haber!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilk yorum!
    Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilk yorum!
    Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması
    Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması