Ruşen Çakır, Dev-Sol’cu olmaksuçundansavcıya ifade vermiş

Ruşen Çakır’ın Dev-Sol şüphelisi olarak savcılığa çıkarıldığında, hakkındaki iddiaları reddettiği belirlendi ve savcının örgüt elemanları ile tanışıp tanışmadığına ilişkin sorularını cevaplandırdığı tespit edildi. NTV televizyonunda program yapan Ruşen Çakır’ın savcılıkça hazırlanan ifade tutanağında şu ifadeleri kullandığı tespit edildi: “Ben iddia edildiği gibi yasadışı herhangi bir örgüt üyesi olmadığım gibi liseli Dev-Genç örgütü içinde de herhangi bir görev almadım ve liseli Dev-Genç bültenini çıkarmadım ve örgütün eğitim komitesi işlemlerini üzerime almadım. Ben yalnız kız arkadaşım olan Bedia Oğur’u tanırım. Haluk kod adlı Yalçın Arıkan’ı tanımam. Erkan’ı tanırım,Galatasaray Lisesi’nden tanırım zira kendisi Galatasaray Lisesinde öğrenciydi ben de aynı lisede öğrenciydim. Murat Toros Gürkaya’yı tanımam, Zerrin kod adlı Zekiye Yıldırım’ı tanımam, Alişan Yalçın’ı da tanımam. Zeynep kod adlı Sibel Özer’i de tanımam, dedi. Polisteki 6.4.1981 günlü ifadesi okunup, soruldu. Ben bu ifademi gözlerim bağlı olarak imzaladım, kabul etmiyorum, dedi ifadesi okundu imzası alındı.”Çakır’ın ifadesini, 22 Nisan 1981 günü Cumhuriyet Savcısı Sırrı Çekiç’in aldığı anlaşıldı.



ÇAKIR İTİRAF ETMİŞTİ



Ruşen Çakır, Dev-Genç üyeliğini 18 Ocak 2010 günü gazeteciler.com adlı sitede şu sözlerle itiraf etmişti “Biz erken başlayanlardandık. Öyle masum şeyler değildi. Örgütlü hareketlerdi. Hayatımız yoğun bir şekilde mücadeleyle geçti”