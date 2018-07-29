Rusça konuştu diye ırkçılığa uğradı

Litvanya ile sınırı olan Letonya'ya giden, Litvanya vatandaşı Yekaterina Merkuliyeva çocuklarıyla birlikte bir şoföre, Rusça olarak hareket saatlerini sordu. Şoför ise kendisine sert bir çıkışta bulundu.

Konuyla ilgili Liepaja Toplu Taşıma Ajansı'na şikayette bulunan Merkuliyeva "Sonunda da bize ‘Rus işgalciler' dedi. Letonca bilmememe rağmen bunu çok net olarak anlayabiliyorum" dedi.

Anne Merkuliyeva, olanlar karşısında kendisi sakin kalsa da, çocuklarının sarsıldığı bilgisini de aktardı. Merkuliyeva, yolculara bu tarz davranışlarda bulunamayacağı gerekçesiyle şoförden özür talep ettiğini de belirtti.

Liepaja Toplu Taşıma Ajansı Başkanı Uldis Zupa da Merkulieva'dan özür diledi ve şu ifadeleri kullandı: "Olay anında orada değildim. Ancak burada mesele Rusça konuşulması değil, kaba bir tavır. Bu tavır kabul edilemez" dedi.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra bağımsızlığını ilan eden Baltık ülkelerinde Rusofobi artmuş durumda. Son yıllarda Baltık hükümetleri Rusçayı ve hatta Rusça konuşanları ülkeden çıkarma eğiliminde. Sözgelimi Letonya'da orta dereceli okullarda sadece Letonca eğitim verilmesi yönünde bir yasa geçti. Litvanya'da da Leh ve Rus azınlık dil okullarında Litvanca derlerinin arttırılması teklifi yapıldı.