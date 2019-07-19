0553 313 94 23

Rus Youtuber Meksika’da 37 buçuk yıl hapis cezası aldı

Meksika’da yaşayan Rus Youtuber Alexei Makeev, şaka videosu çekerken bir Meksikalıyı öldürünce 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:44
Rus Youtuber Meksika’da 37 buçuk yıl hapis cezası aldı

Meksika’da yaşayan Rus Youtuber Alexei Makeev, şaka videosu çekerken bir Meksikalıyı öldürünce 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.


Rusya’da yaşadığı dönemde internete yüklediği videoları ile fenomen olan Aleksei Makeev, daha farklı videolar çekmek amacıyla Meksika’nın Cancun şehrine yerleşti. Uzun süredir Meksika’da yaşayan Rus asıllı fenomen, yerli halka yaptığı şakalarla burada da adından bahsettirmeyi başardı.


İki yıl önce yeni bir video kayda aldığı sırada şakanın dozunu kaçıran Rus asıllı fenomen, Meksikalı bir grup tarafından saldırıya uğrayarak linç edilmek istendi. Kendini savunmak isteyen Makeev ise çıkardığı bıçak ile bir Meksikalıyı öldürdü. Uğradığı saldırı sonucu beyin hasarı geçiren Makeev, tedavi amacıyla bir süreliğine ilaçla komada tutuldu. Taburcu olduktan sonra ise tutuklanan Rus fenomen cezaevine gönderildi.


Cancun’da hakim karşısına çıkan Makeev, ifadesinde yalnızca kendini savunduğunu ve cinayetin nefsi müdafaa olduğunu söyleyerek kendisine en düşük cezanın verilmesini istedi. Çarşamba günü düzenlenen duruşmanın sonucunda mahkeme heyeti, Rus asıllı fenomeni 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırdı.


Rus diplomatlar, mahkemenin verdiği kararın ardından ceza ile ilgili çalışma başlatırken, Meksika’da hapis cezasına çarptırılan fenomenin ise Rusya’ya iade talebinde bulunmadığı açıklandı.


Mahkemenin verdiği karar ile hapse mahkum edilen Makeev’in cezasını Meksika’da çekecek olması ülkede birçok kişinin tepkisini çekiyor. İnternet kullanıcıları başlattığı bir imza kampanyasında, Meksika’da kalıcı oturum izni almış olan Rus asıllı Aleksei Makeev’in sınır dışı edilmesini istiyor. Kampanyayı 8 binden fazla kişi imzaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurt saldırısında 13 küçükbaş hayvan telef oldu
    1. Kurt saldırısında 13 küçükbaş hayvan..
    2. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza..
    3. Trump bile devletini dini ile yönetiyor!
    4. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli..
    5. ING'liler, yakında ING ATM'si yoksa..
    6. Nevşehir’de 82 yaşındaki adam küçük..
    7. ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye..
    8. Manavgat’ta kaldırım çalışmaları
    9. (Özel) İstanbul’da binlerce başıboş..
    10. Konut satışı en az olan il Ardahan oldu
    11. Brezilya'da aracını protestocuların..
    12. Süper Lig'de derbi heyecanı 3 şehirde..
    13. Cüneyt Özdemir’den Hakan Atilla’ya..
    14. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    15. Konya Ovası’nda ayçiçeğinde verimin..
    16. Trump’ın hedef gösterdiği Ilhan Omar’a..
    17. Karadeniz renk değiştirdi
    18. Bakan Selçuk: “Her engellinin bir iş..
    19. Avrupa borsaları
    20. Gazişehir Gaziantep’te yeni sezon..
    21. Pusat Barajın doluluk oranını minareye..
    22. Rus Youtuber Meksika’da 37 buçuk yıl..
    23. Tuşba ADEM, yeni binasında hizmet..
    24. Teknosa’dan tupturuncu kampanya
    25. FETÖ’nün festivalinde İslam düşmanı..
    26. TİKA’dan Nijer’e sağlık desteği
    27. İzmir'de 29 kaçak göçmen yakalandı
    28. Erzurum’da ‘Ecdatla Bir Gece Programı’..
    29. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öz: “Kalp..
    30. 1 litre benzinden 300 litre gaz
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?