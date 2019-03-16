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Rus yolcu uçağı test uçuşğunu başarıyla gerçekleştirdi

Rusya’nın United Aircraft Manufacturing Corporation uçak firması yeni nesil MS-21-300 tipi yolcu uçağının testini başarıyla gerçekleştirdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
Rus yolcu uçağı test uçuşğunu başarıyla gerçekleştirdi

Rusya’nın United Aircraft Manufacturing Corporation uçak firması yeni nesil MS-21-300 tipi yolcu uçağının testini başarıyla gerçekleştirdi.


Rus uçak üreticisi Aircraft Manufacturing Corporation tarafından Rusya’nınIrkutsk şehrinde bulunan uçak fabrikasının havaalanından MS-21-300 tipi yolcu uçağının test uçuşunu gerçekleştirdi. Uçağın test uçuşunu pilotlar Andrey Voropayev ve Roman Taskaev gerçekleştirdi. 90 dakika boyunca uçuşu gerçekleştirilen kısa ve orta menzilli yolcu uçağı 500 kilometre civarında test uçuşu gerçekleştirdi. 150 ile 211 aralığında yolcu kapasitesinin olması beklenen uçağın konfor açısından birçok batılı ülkelerin üstünde çalışma yaptığı açıklandı. Başarılı testlerin ardından 2020 yılında sertifikasyon işlemlerinin tamamlanacağı 2021 yılında ise firmanın seri üretime geçeceği açıklandı.


Rus hükümetinden yerli uçak önerisi


Rus firması tarafından daha önce üretilen başta Rus havayolu firmaları olmak üzere başka ülkelerce de tercih edilen Manufacturing Corporation’ın ürettiği MS-21 tipi uçakların tüm dünyada yaygınlaşması için Rus hükümeti de tavsiyelerde bulunuyor. Etiyopya havayollarının envanterindeki Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının düşmesinden sonra da Rusya, bu uçakların Rus hava sahasına girişine yaklaşmıştı. Rus basını, Rus Pobeda havayolu şirketinin 2019’da 20 adet ve 2021 yılında 30 adet olmak üzere toplam 50 adet uçak siparişi verdiğini 2019’da 20 adet uçağın teslimi konusunda Rus hükümetinin daha önce izin verdiğini ama 2021 yılında teslimi yapılması planlanan 30 uçak için onay vermediğini belirtti. Rus basını, Rus hükümetinin 30 uçak siparişinin iptal edilmesini ve bunların yerine yerli uçaklara teşvik edilmesi nedeniyle Rus havayolu şirketlerine Aircraft Manufacturing Corporation’ın ürettiği MS-21 tipi uçakları kullanmasını tavsiye ettiğini yazdı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
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