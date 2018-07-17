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Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!

Rus yazar Alexandr Dugin, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dugin, “15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olsaydı Türkiye’de iç savaş çıkardı. 15 Temmuz’un gerçek kahramanları Türk halkıdır” dedi.

17 Temmuz 2018 Salı 14:47
Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!

Alexandr Dugin, darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türk Hukuk Platformu’nun İstanbul’da düzenlediği, sempozyumda konuşan Putin’in Danışmanı, Avrasyacılığın teorisyeni olarak bilinen Alexandr Dugin, "15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olsaydı Türkiye’de iç savaş çıkardı. 15 Temmuz’un gerçek kahramanları Türk halkıdır" diye belirtti.

Dr. Alexandr Dugin, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin fedakarlığı olmasa şu anda Türkiye’nin bu durumda olamayacağını söyledi. Dugin, “Darbe girişimi başarılı olsaydı Tükiye yeni bir Irak, yeni bir Suriye olabilirdi. Bir iç savaş çıkardı. Çünkü Kuzey Irak’ta kürtler hazır olarak bekliyordu”dedi.

TAMAMEN DEMOKRASİ KARŞITIYDILAR

15 Temmuz darbe girişiminin daha önceki darbelerden çok farklı olduğunu belirten Dugin, şunları kaydetti: “Çünkü önceki darbeler Kemalist darbelerdi. Kemalist geleneğin bir uzantısı olarak yapılmışlardı. 15 Temmuz darbesinde de böyle bir beyanla ortaya çıktılar. Tamamen demokrasi karşıtı idiler. Bu darbeyi paralel devlet tertip etmişti. Türkiye’yi başarız bir devlet haline getirmek içindi bütün bunlar.

ERDOĞAN'I KONTROL EDEMEYECEKLERİNİ ANLAYINCA...

Fetö yargıçları balyoz, ergenekon davasının yarıgıçları olmuştu. Fakat ardından bir ayrışma oldu. Erdoğan, daha özgür bir ülke, daha güçlü bir ülke inşa etmek istiyordu. Onların amacı da derin devleti yok edip yerine paralel bir devlet tesis etmekti. Erdoğan, Türk halkının gerçek bir oğluydu. Ve bu siyasi gölgeye karşı bir mücadele başlattı. Erdoğan’ı kontrol edemeyeceklerini anlayınca bir darbe teşebbüsünde bulundular.''

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 14:47
  1. İstanbul
  2. recep tayyip erdoğan
  3. fetö
  4. Rus yazar Alexandr Dugin

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