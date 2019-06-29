0553 313 94 23

"Rus yanlısı medyanın hedefindeyiz"

Suriye İnsan Hakları Ağı, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin işlediği savaş suçlarını ortaya çıkardıkları için Rus yanlısı medya tarafından hedef alındığını açıkladı

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:29
"Rus yanlısı medyanın hedefindeyiz"

ANKARA (AA) - Esed rejimi ve Rusya'nın savaş suçlarını ortaya çıkaran Suriye İnsan Hakları Ağı, Rus yanlısı medya tarafından hedef alındığını bildirdi.

SNHR'den yapılan yazılı açıklamada, ağın, son dönemde yayımladığı raporlarda Suriye'de Rusya ile rejimin ihlalleri ve savaş suçlarını belgelediği için Rus yanlısı basının saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

SNHR'nin Rusya ve rejim güçlerinin ülkenin kuzeybatısında sağlık merkezlerini hedef alan saldırılarına ilişkin raporlarının ardından Rusların çok rahatsız olduğu vurgulanarak, "SNHR'yi hedef alan saldırılar, çok tanınmayan sitelerde yanıltıcı bilgiler ve raporlar şeklinde yayınlanıyor. Daha sonra RT ve Sputnik gibi gazetecilik alanında profesyonelliğe sahip olduğu varsayılan haber organları bu sitelerden belli yerleri alarak yalanların, iftiraların ve sahte haberlerin yayılmasını sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yayınların, rejim ve Rusya'nın Suriye'deki saldırılarını meşru göstermeye ve onların hiçbir ihlal yapmadıklarını kanıtlamaya yönelik olduğuna işaret edildi.

- "Sitemiz defalarca elektronik saldırıya uğradı"

Rusya'nın Suriye'ye Eylül 2015'teki müdahalesinin ardından işlediği savaş suçlarına ilişkin 61 rapor yayımlandığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın işlediği suçları belgeleyen çok sayıda raporlar yayımladık. Bu raporlar yüzünden web sitemiz daha önce defalarca elektronik saldırılara uğradı. Twitter hesabımızı çalmaya çalıştılar. Buna ek olarak, 2015'ten bu yana Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rus medyasının yürüttüğü iğrenç bir saldırıya maruz kalıyoruz."

2011 yılında kurulan SNHR, o günden bu yana Suriye'de insan haklarına yönelik ihlalleri raporluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:29
  1. Esed
  2. Rusya
  3. saldırı
  4. SNHR
  5. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lunaparkta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
    1. Lunaparkta feci kaza: Ölü ve yaralılar..
    2. 18 yaşındaki gencin öldürülme nedeni..
    3. Kocaeli’de aranması olan 16 şahıs..
    4. Elektrik akımına kapılan kişi yaşamını..
    5. FSM’deki çalışma Avrasya Tüneli..
    6. İstanbul Valiliğinden Heybeliada..
    7. Rize’de ’Yaz spor okulları’ açıldı
    8. Rabia Kadir’den, G20 Zirvesi..
    9. Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için..
    10. Liseli Samsunsporlular şehitler için..
    11. Minibüsçülerden yeni güzergah talebi
    12. Avusturya'da pole pozisyonu Leclerc'in
    13. KKTC'den 'Maraş' çıkışı! Rumlara..
    14. Kaçan boğa zor anlar yaşattı, 2 kişiyi..
    15. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    16. TBMM’ye ‘nafaka’ çağrısı: İslam'a..
    17. Karacakurt Türkmenleri Dernek Binası..
    18. Kabotaj Bayramı'nda gemiler halkın..
    19. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na..
    20. Kaman’da çocuk parkı alanı yapımında..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı