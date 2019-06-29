"Rus yanlısı medyanın hedefindeyiz"

ANKARA (AA) - Esed rejimi ve Rusya'nın savaş suçlarını ortaya çıkaran Suriye İnsan Hakları Ağı, Rus yanlısı medya tarafından hedef alındığını bildirdi.

SNHR'den yapılan yazılı açıklamada, ağın, son dönemde yayımladığı raporlarda Suriye'de Rusya ile rejimin ihlalleri ve savaş suçlarını belgelediği için Rus yanlısı basının saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

SNHR'nin Rusya ve rejim güçlerinin ülkenin kuzeybatısında sağlık merkezlerini hedef alan saldırılarına ilişkin raporlarının ardından Rusların çok rahatsız olduğu vurgulanarak, "SNHR'yi hedef alan saldırılar, çok tanınmayan sitelerde yanıltıcı bilgiler ve raporlar şeklinde yayınlanıyor. Daha sonra RT ve Sputnik gibi gazetecilik alanında profesyonelliğe sahip olduğu varsayılan haber organları bu sitelerden belli yerleri alarak yalanların, iftiraların ve sahte haberlerin yayılmasını sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yayınların, rejim ve Rusya'nın Suriye'deki saldırılarını meşru göstermeye ve onların hiçbir ihlal yapmadıklarını kanıtlamaya yönelik olduğuna işaret edildi.

- "Sitemiz defalarca elektronik saldırıya uğradı"

Rusya'nın Suriye'ye Eylül 2015'teki müdahalesinin ardından işlediği savaş suçlarına ilişkin 61 rapor yayımlandığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın işlediği suçları belgeleyen çok sayıda raporlar yayımladık. Bu raporlar yüzünden web sitemiz daha önce defalarca elektronik saldırılara uğradı. Twitter hesabımızı çalmaya çalıştılar. Buna ek olarak, 2015'ten bu yana Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rus medyasının yürüttüğü iğrenç bir saldırıya maruz kalıyoruz."

2011 yılında kurulan SNHR, o günden bu yana Suriye'de insan haklarına yönelik ihlalleri raporluyor.