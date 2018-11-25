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Rus ve Ukrayna savaş gemileri arasında sıcak temas

Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya geldi- Rus kara sularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunurken, bir Ukrayna gemisi hasar gördü

25 Kasım 2018 Pazar 13:17
Rus ve Ukrayna savaş gemileri arasında sıcak temas

MOSKOVA (AA) - Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahale ettiği bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, yerel saat ile sabah 07.00 sularında Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 savaş gemisinin Rusya'nın kara sularına izinsiz giriş yaptığı belirtildi.

Gemilerin izin uygulamasına tabi olan Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği kaydedilen açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus sularında tehlikeli manevralar yaptığı ve sınır güvenliği uyarılarını yok saydığı savunuldu.

Açıklamada, Rus sınır güvenlik hizmetlerinin Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda bütün önlemleri aldığı bildirildi.

FSB açıklamasında, Rusya kara sularında Ukrayna gemilerinin 5 saattir provokasyona devam ettiği belirtilerek, "Ukrayna gemilerinin amacının bölgede çatışmalı durum yaratmak olduğu ortada." ifadesi kullanıldı.

- Rus gemisi Ukrayna gemisini mahmuzladı

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Ukrayna ordusuna ait iki zırhlı savaş gemisi ile römork gemisinin Odessa'dan çıkarak Azak Denizi'nde bulunan Mariupol Limanı'na gitmek istediği belirtildi.

Gemilerin Mariupol'a güvenli şekilde geçmesi amacıyla gereken bilgilerin uluslararası deniz kurallarına göre önceden verildiği vurgulanan açıklamada, buna rağmen Rus ordusuna ait 4 geminin Ukrayna gemilerine karşı saldırgan eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Rus savaş gemisi 'Don', Ukrayna ordusuna ait römork gemisini mahmuzladı. Bunun sonucunda geminin ana motoru, dış yüzeyi ve cankurtaran sandalı hasar aldı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın uluslararası hukuk kurallarına aykırı hareket ettiği belirtilen açıklamada, "Ukrayna donanmasının gemileri, uluslararası hukukun tüm normlarına uygun olarak görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Tüm yasa dışı eylemler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kayıt altına alınıyor ve yetkili uluslararası organlara aktarılıyor." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 13:17
  1. Azak Denizi

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