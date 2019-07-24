Rus ve rejim uçakları İdlib’i vurdu Rus ve rejim uçaklarının İdlib’e bağlı Eriha beldesini hedef aldığı saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Rus ve rejim uçaklarının İdlib’e bağlı Eriha beldesini hedef aldığı saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında İdlib’e bağlı Eriha beldesi Rus ve rejim uçakları tarafından hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin de yaralandığı öğrenildi.

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