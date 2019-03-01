Rus ve Amerikan savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus donanmasına ait 490 borda numaralı ‘Admiral Essen’adlısavaş gemisiile ABD donanmasına ait 75 borda numaralı ’USS Donald Cook’ adlı füze destroyeri, ÇanakkaleBoğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.01 Mart 2019 Cuma 16:48
Rus donanmasına ait 490 borda numaralı ‘Admiral Essen’adlısavaş gemisiile ABD donanmasına ait 75 borda numaralı ’USS Donald Cook’ adlı füze destroyeri, ÇanakkaleBoğazı’ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi yönünden boğaza giren Rus donanmasına ait 490 borda numaralı "Admiral Essen" adlı savaş gemisi ile 75 borda numaralı ’USS Donald Cook’ adlı füze destroyeri saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Ege Denizi’ne doğru yol alan savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
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