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Rus ve ABD'li enerji bakanları Moskova'da buluştu

Novak, "Enerjinin bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiği konusunda ABD ile benzer fikirde olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 20:01
Rus ve ABD'li enerji bakanları Moskova'da buluştu

Novak, "Enerjinin bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiği konusunda ABD ile benzer fikirde olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. Perry ise, "Rusya'nın da enerji piyasasında şeffaf adımlar atan, kaynaklarını etki yaratmak için kullanmayan sorumlu bir tedarikçi olması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Dünya

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 20:01
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