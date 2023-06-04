Rus vatandaşlarında görülmemiş akın! Rusya-Türkiye uçuşlarını uzatma kararı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye tatili fiyatı

Rusya'da en fazla tatil satışı yapılan ilk beş destinasyon belli oldu. Satışlarda Türkiye'nin açık ara lider olduğu görülüyor. Ortalama Türkiye tatili fiyatlarının ise 265 bin rubleye kadar çıkmış durumda. Rus Tur operatörü PEGAS Touristik, Rusya-Türkiye uçuşlarını uzatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Sonuç herkesi şaşırttı.

Rusya'da en fazla tatil satışı yapılan ilk beş destinasyon belli oldu. Satışlarda Türkiye'nin açık ara lider olduğu görülüyor. Ortalama Türkiye tatili fiyatlarının ise 265 bin rubleye kadar çıkmış durumda.

Rusya'da yapılan yurt dışı yaz tatili satışlarında mutlak liderliğini sürdüren Türkiye, toplam satışlarda ise Rusya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Tur operatörleri, sıralamada yaz döneminde de bir değişim olmasını beklemiyor.

Yazın 5 milyon Rus yurt dışında tatil yapacak

Rus Tur Operatörleri Birliği Analitik Servisinin tahminine göre, yaz aylarında yurt dışına yapılan tatil amaçlı seyahatler 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 5 milyona ulaşabilir. Yaz döneminde tatil için yurt dışı destinasyonlarını seçenlerin sayısında Rusya içini seçenlere kıyasla daha büyük artış olması beklenirken, buna rağmen Rusya içindeki tatil amaçlı seyahatler yurt dışı seyahatlerin en az 3 katı olacak.

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2022 yılında yüzde 15 artan Rusların yurt dışı tatili fiyatlarının bu yıl yüzde 50 arttığına dikkat çeken ATOR; ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, FUN&SUN, Intourist, TEZ Tour, Space Travel, PAC Group, Russian Express, ICS Travel Group ve BSI Group üzerinden yapılan rezervasyonlardan yola çıkarak 2023 yaz sezonu için en fala satış yapılan 5 yurt dışı destinasyonunu da açıkladı.

Türkiye yüzde 67 pay alacak, ortalama fiyat 2 bin 363-3 bin 280 dolar

Listenin ilk sırasında toplam satışın yüzde 67'sini alan Türkiye yer alırken, Mayıs sonu itibariyle Türkiye'ye dönük tatil talebinin geçtiğimiz yılın mayıs sonuna kıyasla yüzde 40 arttığı ifade edildi. Rusların satın aldığı tatillerde ortalama fiyatın 215-265 bin ruble (2 bin 663 dolar 3 bin 280 dolar) ve ortalama geceleme süresinin 10 gece olduğu kaydedildi.

Bir milyon Rus Abhazya’yı ziyaret edecek

Listenin ikinci sırasında ise Abhazya yer alıyor. ATOR'a göre bu yaz döneminde 1 milyon civarında Rusya vatandaşı Abhazya'yı ziyaret edebilir ancak bunların yüzde 60'ını günübirlik ziyaretçiler oluşturacak. Rusların Abhazya'da yapacağı harcama ise tur başında 80-100 bin ruble (990 - bin 240 dolar) olacak.

Mısır ve BAE’ye 300’er bin Rus misafir

Listenin üçüncü sırasında yer alan Mısır'ı ise bu yaz 300 bin Rus turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Mısır'a giden iki kişinin ortalama tatil harcaması ise 200 bin ruble (2 bin 480 dolar) olacak.

Dördüncü sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yaz döneminde 300 bin Rus misafir alması bekleniyor. İki kişilik tatilin BAE'deki fiyatı ise 150-170 bin ruble (bin 860 - 2 bin 100 dolar) civarında olacak.

Tayland’a 200 bin Rus vatandaşının gitmesi bekleniyor

Beşinci sırada bulunan Tayland'a ise bu yaz döneminde 200 bin Rusya Federasyonu vatandaşının tatile gitmesi ve bu tatillerde iki kişi ortalama 200 bin ruble (2 bin 480 dolar) harcayacağı öngörülüyor.

Öne çıkan diğer 5 destinasyon

Yaz döneminde Rusya'dan en fazla ziyaretçi alacak bu 5 destinasyonun dışında aynı dönemde Maldivler'in 50-550 bin, Sri Lanka ve Küba'nın 30'ar bin, Kıbrıs'ın 10 bin, Seyşeller'in 8 bin Rus misafire ev sahipliği yapması bekleniyor.

Rus misafirler iki kişilik tatil için Maldivler'de 400-500 bin ruble (4 bin 950 - 6 bin 200 dolar), Küba'da 280 bin ruble (3 bin 470 dolar), Sri Lanka'da 170-180 bin ruble (2 bin 100 - 2 bin 230 dolar), Kıbrıs'ta 230-260 bin ruble (2 bin 450 - 3 bin 220 dolar) ve Seyşeller'de ise 350-500 bin ruble (4 bin 335 - 6 bin 200 dolar) harcayacak. (turizmguncel)