  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Rus uzmanlardan koronavirüs açıklaması: Yeni yöntem devreye girdi

Moskova Nikolay Sklifosovskiy Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü'nde koronavirüs hastalarını tedavi etmek için helyum kullanılan yeni bir yöntemin başladığı açıklandı.

2020-04-23 16:27:00 -
Rus uzmanlardan koronavirüs açıklaması: Yeni yöntem devreye girdi

Moskova Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Nikolay Sklifosovskiy Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü'ndeki uzmanlar, helyumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisindeki etkisini görmek için yeni bir yöntemi test etmeye başladı.

"Helyumun akut akciğer hastalıklarının tedavisindeki etkinliği, bu gazın kendine has özelliğine dayanıyor. Helyum, kandaki gaz bileşimini normalleştirip asit-baz dengesini yeniden sağlıyor" denen açıklamada, helyumun oksijen açlığını önleyebileceği ve böylece Kovid-19'la bağlantılı komplikasyonların erken önlenmesini sağlayabileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre henüz test aşamasında olan bu tedavi yönteminde hasta, 15 dakika boyunca özel bir aparat yardımıyla 92 dereceye kadar ısıtılmış helyum oksit soluyor. Bu sırada akciğerlerdeki kan akışının artması sayesinde alveoler membran üzerinden oksijen difüzyonunda iyileşme görülüyor, solunum yollarının direnci azalıyor ve düz kaslar zayıflıyor.

Bu sıcaklıkta virüsün aktifliğinin azalabileceğini düşünen Rus uzmanlar, hastanın bu sıcaklıktan etkilenmeyeceğini belirterek tedaviyi saunada zaman geçirmeye benzetiyor.

Henüz test aşamasındaki bu tedavi yönteminin ABD ve Fransa dahil 10 ülkede ilgiyle karşılandığı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı