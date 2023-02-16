Rus uzmandan döviz tahmini ve çağırısı: Dolar kuru, euroya tek alternatif o olduğunu Türkiye'ye duyurdu

Lenta.ru haber merkezine konuşan Rus ekonomist Artem Zvezdin, yuanın yatırımcıları sürekli artan Batı risklerinden koruyabilecek, aynı zamanda dolar ve avro’ya alternatif olabilecek tek para birimi olduğunu vurgularken, Rusya’da Çin yuanının giderek popüler olmaya başladığına da dikkat çekti.

Dolar ve avro yatırımların riskli olduğunu herkesin kabul ettiğini söyleyen Zvezdin, “İlk olarak para birimi kısıtlamalarının kaldırılmasına rağmen, Rusya Merkez Bankası, yaptırımlar nedeniyle varlıkların olası blokesi nedeniyle fonları dolar ve avro cinsinden tutmanın oldukça tehlikeli olduğu konusunda defalarca uyardı. Profesyonel piyasa katılımcıları, bankalar, komisyoncular dolar ve avro cinsinden mevduatlardan uzaklaşıyor. Bu da bireylerin ve tüzel kişilerin fonlarını Çin yuanına ve dost ülkelerin diğer para birimlerine aktarma konusundaki ilgisini artırıyor” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı uyardı!

“İkincisi, bazı bankalar piyasa katılımcılarına dolar ve avro cinsinden mevduat ve işlemleri sonlandırdı” diyen uzman, birçok bankanın döviz cinsinden işlemlerde yuana geçtiğini, örneğin yuan cinsinden kredilerin dolar ve avro cinsinden kredilerin yerini almaya başladığını aktardı.

Zvezdin, Çin yuanı cinsinden mevduatların ortalama yıllık getirisinin yüzde 3’e ulaştığına vurgu yaparken, “Geleneksel olarak döviz mevduat getirisinin düşük olduğunu biliyoruz. Ancak bu oranın döviz enflasyonunu tamamen telafi edebildiğini söylemekte yarar var. Yuan enflasyonu şu anda yüzde 1,8 civarında ve düşüyor. Genel olarak ekonominin tamamen yeniden yapılandırılmasıyla uzun vadede enflasyon biraz yükselebilir, ancak açıkçası şimdilik küçük kalacak” dedi.

gazetemru'a göre: Yuanın sürekli ancak yavaş gelişmekte olan bir para birimi olduğunu doğrulayan Zvezdin, bu nedenle yatırımcının portföyündeki payının çok yüksek olmaması gerektiğini ekledi.

Uzman, “Amaç uzun vadede para biriktirmekse, yuan dolar ve avroya iyi bir alternatiftir. Dövizde yuanı tercih edenler için uzun vadeli bir portföyün ideal dağılımı şöyle görünebilir: Yüzde 30 Çin yuanı, Yüzde 30 altın, yüzde 40 Rus rublesi. İkincisinin yüzdesi daha az olabilir” diye konuştu.

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16 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,8440 (Alış) - 18,8479 (Satış)

EURO: 20,1777 (Alış) - 20,1873 (Satış)

STERLİN: 22,6130 (Alış) - 22,7264 (Satış)

1 DOLAR = 18,84 TL

16 Şubat Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.114,28

Gram altın satış: 1.114,43

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.852,00

Çeyrek altın satış: 1.867,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.704,00

Yarım altın satış: 3.733,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.385,00

Tam altın satış: 7.438,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

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Cumhuriyet altını satış: 7.656,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.582,00

Ata altın satış: 7.630,00a