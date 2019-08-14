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Rus uzmandan 'İncirlik' açıklaması: Türkiye önlem alabilir

ABD'li general Harrigan'ın yaptırımlar nedeniyle İncirlik’teki faaliyetlere ilişkin hiçbir tehdit görmedikleri açıklamasını değerlendiren Rus uzman Ponomarenko, Beyaz Ev'in sert adımlar atması halinde üsteki faaliyetlerinin kısıtlanabileceğini söyledi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:18
Rus uzmandan 'İncirlik' açıklaması: Türkiye önlem alabilir

ABD Hava Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı General Jeffrey L. Harrigian, Türkiye'ye F-35 tesliminin iptali ve S-400 alımıyla ilgili yaptırımlar nedeniyle İncirlik'teki faaliyetleri için hiçbir tehdit görmediklerini belirtmişti.

Sputnik'e konuşan Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi'nden hava savunma ve uçaksavar sistemleri uzmanı Oleg Ponomarenko, "Hem tarihi, hem teknolojik açıdan, silahlar ve onların konuşlandırılması bakımından tarafların birbirine bağlılığı son derece yüksek. Bu bağ, her iki tarafa da sert adımlar atılması da dahil olmak üzere hareket özgürlüğü vermiyor. Bundan dolayı, bir tarafın herhangi bir eylemi, diğer tarafın bir şeyleri kısıtlamasına veya ilişkilerin bozulmasına yol açıyor. Bu, bir yandan duruma istikrar kazandırırken, diğer yandan da her zaman belirsizliğe neden oluyor" dedi.

'Türkiye önlem alabilir'

Ponomarenko'ya göre Türkiye, bazı durumlarda İncirlik'teki Amerikan varlığına yönelik önlemler alabilir.

"Eğer ABD bazı alanlarda sert adımlar atacak olursa, Türkiye elbette Washington'ın faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik kararlar alabilir. Ancak çok belirgin bir durum oluşmadıkça Türklerin bu tür girişimde bulunmasının anlamı yok" diyen Ponomarenko, Washington herhangi olumsuz bir adım atana kadar İncirlik'i mevcut rejim dahilinde kullanmaya devam edebileceğini kaydetti.

'ABD S-400 gerilimini azaltıyor'

Ponomarenko, ABD'nin S-400 füze savunma sistemleri teslimatı nedeniyle yaşanan gerilimi azalttığına dikkat çekti.

"İlk parti sevkiyatın tamamlanmasının ardından durumun yeniden özel ilgi alanından çıktığına ve hiçbir sert adım atılmadığına dikkat edin. Burada, tarafların her zaman birbirlerinin yüzüne baktığı ve çıkarları dengelemeye çabaladıkları görüşünün geçici olarak da olsa doğrulandığını görüyoruz" diye devam eden Rus uzman, Suriye ve Irak'taki durum da göz önüne alındığında ABD'nin İncirlik'in kendisi için büyük önem taşıdığının bilincinde olduğunu, Washington'a coğrafi açıdan bu tür bir üs sağlayacak çok az müttefik bulunduğunu vurguladı.

'İncirlik'teki nükleer silah büyük önem taşıyor'

Oleg Ponomarenko, ABD'nin İncirlik'teki nükleer silahlarının da büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Rus uzman, "Burası, geleneksel olarak ciddi bir kale konumunda. Bu Soğuk Savaş'ın bir yansıması. Burada ikili ilişkiler değil, Türkiye'nin NATO üyesi olması daha büyük önem arz ediyor. Evet, bu da bir bağımlılık, bağlılık unsurudur" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:18
  1. İncirlik
  2. ABD'nin İncirlik'teki nükleer silahları
  3. ABD
  4. Oleg Ponomarenko

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