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Korona Virüs Rus uzman: Önümüzdeki yaz...
Korona Virüs

Rus uzman: Önümüzdeki yaz...

Dünyada tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nden viroloji uzmanı Prof. Viktor Zuyev, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önümüzdeki yaz mevsiminde son bulabileceğini öngördü.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:42:00 -
Rus uzman: Önümüzdeki yaz...

Dünyada tescil edilen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nden viroloji uzmanı Prof. Viktor Zuyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önümüzdeki yaz mevsiminde son bulabileceğini söyledi.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nden virolog Prof. Viktor Zuyev, Parlamentskaya Gazeta’ya demecinde Kovid-19 salgınının yayılmasının önümüzdeki yaz mevsiminde son bulabileceğini belirtti.

Zuyev, “Temmuzda önemli bir iyileşme olacağını düşünüyorum” dedi.

SARS-CoV-2’nin de dahil olduğu pnömotropik (solunum sistemine yerleşen) virüslerin sıcaktan ‘korktuklarına’ işaret eden uzman, maske kullanma düzeninin sıkılaştırmasının ve halkın aşılanmasının hastalığın gerilemesine katkıda bulunacak diğer unsurlar olduğunu ifade etti.

Semptomsuz geçirenler de dahil olmak üzere Kovid-19’u geçiren hastaların sayısının giderek arttığına dikkat çeken Zuyev, “Bunlar, virüs karşısında çıkmaz oluşturmak için yüzde 60'a ulaşması gereken bağışıklık katmanının kumbarasına yapılan katkılar” dedi.

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